В школах Черновцов открылись летние лагеря- 29.05.2018 15:38
В Черновцах со вторника, 29 мая, при школах заработали летние лагеря. Посещать их будет 3700 школьников.
Как сообщил начальник управления образования Черновицкого городского совета, все пришкольные лагеря в Черновцах, которых насчитывается 37, будут языковыми, и там дети будут отдыхать и улучшать навыки и знания для языка, который в школе является профильным - это может быть английский, немецкий или французский язык.
В пришкольных лагерях установлен распорядок - дети будут получать информацию в полезной и понятной для них форме. Будут проводиться различные экскурсии, игры, квесты, а также мастер-классы.
Пришкольные лагеря в Черновцах будут работать в течение 14 рабочих дней.
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