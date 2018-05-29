



Совбез ООН сегодня обсудит введение миротворцев на Донбасс - 29.05.2018 15:31

Заседание Совета безопасности ООН стартует 29 мая в Нью-Йорке в 15:00. Мероприятие будет посвящено обсуждению введения на Донбасс миротворческой миссии. С таким заявлением после переговоров с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером выступил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что он поручил главе украинского МИДа отправиться в Нью-Йорк. Там Павел Климкин примет участие в обсуждении миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Министр иностранных дел представит на мероприятии доклад.

Порошенко также отметил, что весьма интересно будет ознакомиться с позицией российского представителя в Совбезе ООН. В то же время, президент Украины отметил, что надеется на быстрое принятие решения о размещении миротворческой миссии ООН на Донбассе.



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