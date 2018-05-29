Запущен первый в году чартер из Черновцов в Анталию

- 29.05.2018 14:50
Запущен первый в году чартер из Черновцов в Анталию

В ночь на 27 мая перевозчик Международные авиалинии Украины выполнил первый в 2018 году чартерный рейс из Черновцов на турецкий курорт Анталия.

Так, в 0:54 по киевскому времени из международного аэропорта Черновцы вылетел самолет Boeing 737 (регистрационный номер UR-GAT). В 2:51 самолет уже приземлился в Анталии. После этого лайнер отправился в обратный рейс.

Расписание черновицкого аэропорта гласит о том, что чартерные рейсы в Анталию от Международных авиалиний Украины в Анталию из Черновцов будут выполняться дважды в неделю (по субботам и воскресеньям) до 7 октября.

Стоит также отметить, что чартерная программа Bravo Airways из Чреновцов в Анталию была возобновлена 2 мая. Предполагается, что из Черновцов в Турцию в неделю будет отправляться всего 5 чартеров - самолетами МАУ, Bravo Airways и Yanair.

Отметим, что чартерная программа в 2017 году позволила посетить Анталию 3,6 тысячам пассажиров из Черновцов.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: черновцы чартер в турцию, самолет черновцы анталия, чартеры из черновцов, международный аэропорт черновцы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В ДТП на Глибоччині загинув мотоцикліст 30 05 2018 Поліцейські встановлюють свідків та очевидців даної події.
- 30.05.2018 17:43
Розшукується без вісти зникла жителька Оршівців Поліція Буковини закликає допомогти у пошуках безвісти зниклої 35-річної жительки села Оршівці Кіцманського району
- 30.05.2018 17:29
Париж утопает в воде после сильных ливней Сильные проливные дожди в течение нескольких дней имели место во Франции. Как стало известно, обильные осадки привели к затоплению метро в Париже.
- 30.05.2018 17:13
Буковинські полісмени змогли попередити збройний напад Правоохоронці зупинили озброєних зловмисників, коли ті якраз прямували до своєї жертви. У правопорушників вилучено
- 30.05.2018 17:09
Эксперты проверили черновицкие водоемы перед пляжным сезоном Санэпидемиологи озвучили первые исследования водоемов Черновицкой области касаемо безопасности купания.
- 30.05.2018 16:48
В офисе Северного потока арестовали имущество Сообщения о наложении обеспечительных мероприятий в рамках взыскания с российского Газпрома по требованию
- 30.05.2018 16:35
Двоє молодиків за допомогою сльозогінного газу обікрали буковинку Зловмисники віком 22 та 31 років проникли до будинку жительки села Верхні Петрівці Сторожинецького району
- 30.05.2018 16:08
Укрзализныця предлагает ускорить поезда Интерсити+ В пресс-службе Укрзализныци отметили, что закупка вагонов Talgo для поездов "Интерсити+" позволит увеличить скорость локомотивов на 20-25%
- 30.05.2018 16:02
В Черновцах с 30 мая по 5 июня перекроют движение на Театральной площади В Черновцах в период с 30 мая по 5 июня будет полностью перекрыто движение на площади Театральной. Кроме того, на участке
- 30.05.2018 15:18
Ученые определили регионы с самыми частыми молниями С целью определить места, наиболее "привлекательные" для молний, ученые провели масштабное исследование, в рамках которого вспышки
- 30.05.2018 14:45

Всі новини