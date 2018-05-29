



Запущен первый в году чартер из Черновцов в Анталию - 29.05.2018 14:50

В ночь на 27 мая перевозчик Международные авиалинии Украины выполнил первый в 2018 году чартерный рейс из Черновцов на турецкий курорт Анталия.

Так, в 0:54 по киевскому времени из международного аэропорта Черновцы вылетел самолет Boeing 737 (регистрационный номер UR-GAT). В 2:51 самолет уже приземлился в Анталии. После этого лайнер отправился в обратный рейс.



Расписание черновицкого аэропорта гласит о том, что чартерные рейсы в Анталию от Международных авиалиний Украины в Анталию из Черновцов будут выполняться дважды в неделю (по субботам и воскресеньям) до 7 октября.

Стоит также отметить, что чартерная программа Bravo Airways из Чреновцов в Анталию была возобновлена 2 мая. Предполагается, что из Черновцов в Турцию в неделю будет отправляться всего 5 чартеров - самолетами МАУ, Bravo Airways и Yanair.

Отметим, что чартерная программа в 2017 году позволила посетить Анталию 3,6 тысячам пассажиров из Черновцов.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини