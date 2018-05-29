



В Индии от шторма погибло около 46 человек - 29.05.2018 14:27

В северной и восточной Индии в результате шторма с молниями погибло по меньшей мере 46 человек.

В государственном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями отмечают, что шторм началася вечером понедельника, 28 мая. 19 человек погибли в восточном штате Бихар, причем, в их числе - 11 погибших от ударов молнии.

12 погибших и 28 раненных насчитывается в штате Джаркханд, в Уттар-Прадеш погибли 15 человек.

Причиной большого количества смертей является обрушение жилых домов в результате шторма и гибель от ударов молнии.

Прогноз погоды свидетельствует о том, что шторм в некоторых районах Уттар-Прадеша будет продолжаться до среды.

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