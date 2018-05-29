



Электронные сигареты признали вредными - 29.05.2018 12:55

Курение электронных сигарет - так называемый вейпинг - вовсе не является здоровой альтернативой курению традиционных табачных изделий. На конференции Американского торакального общества была представлена научная работа, в которой описан вред электронных устройств для курения.

Хон Лик создал вейп для курения в 2003 году, в то время как устройство обрело популярность только в последнее десятилетие. При этом, до настоящего момента никто не мог окончательно утверждать, что курение вейпа вредно для организма.

Так, исследователи обратили внимание на вкусовые химикаты, которые присутствуют в вейпе. Было установлено, что именно вкусовые добавки для вейпа вредны для легких человека. Для создания искусственного запаха и привкуса корицы в вейпе применяется вещество циннамальдегид, которым и обусловлен основной вред.

После того, как в легкие попадает дым с циннамальдегидом, нарушается работа реснитчатого эпителия, задачей которого является очищение легких от лишней слизи. Кроме того, циннамальдегид также негативным образом сказывается на иммунной системе человека. Вред вещества ученые доказали опытным путем, подемонстрировав результаты обработки клеток циннамальдегидом.

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