



В Коровие - крупный пожар на свалке мусора - 29.05.2018 12:33

Крупный пожар возник в селе Коровия Глыбокского района. О происшествии стало известно благодаря публикациям пользователей в группе "СтопХам Черновцы" в Facebook.

О масштабном возгорании свидетельствует огромное облако дыма.

По предварительной информации, пожар возник в Коровие на местной свалке мусора.

Пользователи отмечают, что на этом месте на прошедших выходных уже имело место возгорание.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини