Буковинець лишив сина в лісі у виховних цілях

- 25.05.2018 17:33
Буковинець лишив сина в лісі у виховних цілях

Таке покарання чоловік вигадав, оскільки запідозрив хлопчика у крадіжці грошей.

25 травня о 00 годин 45 хвилин до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Тарашани Глибоцького району у лісі зник 8-річний хлопчик.

На місці події поліцейські з’ясували, що того вечора 33-річний місцевий житель запідозрив одного із своїх синів у крадіжці грошей. Батько почав проводити з ним профілактичну розмову, щоб хлопчик повернув викрадені кошти. Однак юнак не зізнавався у скоєному, оскільки грошей він не викрадав.

Після чого, батько взяв сина та відвіз його у ліс. Чоловік залишив хлопчика у лісосмузі самого та сказав йому, щоб він подумав над своїм вчинком. Після чого горе-батько пішов геть. Через декілька хвилин він повернувся, однак сина вже не було на тому місці.

На пошуки зниклого хлопчика був задіяний особовий склад Глибоцького відділення поліції, наряди патрульної поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій, кінологи, лісники, а також небайдужі громадяни.

Завдяки згуртованості місцевих жителів та поліцейських зниклого хлопчика було знайдено. Наразі його життю і здоров’ю нічого не загрожує. Поліцейські з ювенальної превенції проводять профілактичні заходи з батьком зниклого юнака. Триває перевірка.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: покарання за крадіжку, поліція чернівці

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