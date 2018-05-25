В Чернівцях затримали трійцю обкрадачів автомобілів

- 25.05.2018 16:38
В Чернівцях затримали трійцю обкрадачів автомобілів

До складу злочинної групи входили 31-річний житель Тернопільської області та двоє чернівчан віком 26 та 27 років.

24 травня до Чернівецького відділу поліції звернувся 32-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що невідома особа викрала з його припаркованого автомобіля сумку з особистими речами.

Поліцейські відразу розпочали пошуки крадія з опитування місцевих жителів та обстеження прилеглої території. В ході проведення першопочаткових заходів, оперативники встановили автомобіль на якому пересуваються зловмисники. Завдяки професійним діям, поліцейські Чернівецького відділу поліції по гарячих слідах спіймали крадіїв.

За допомогою спеціального обладнання крадії відкривали автівки та вчиняли крадіжки. Зловмисники у минулому притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення різних злочинів та відбували покарання за них у місцях позбавлення волі.

Слідчі вилучили у крадіїв викрадене ними майно, різні відмички та сканер за допомогою якого вони відкривали транспортні засоби. Крім цього, поліцейські встановили причетність порушників ще до однієї крадіжки з автомобіля. З транспортного засобу порушники викрали грошові кошти.

Внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Зловмисника, котрий проникав до автівок та вчиняв крадіжки, слідчі затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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