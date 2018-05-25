Черновцы не будут отказываться от частных перевозчиков

- 25.05.2018 15:57
Черновцы не будут отказываться от частных перевозчиков

Первый вопрос повестки дня на внеочередной сессии был рассмотрен депутатами Черновицкого городского совета. Речь шла о рассмотрении петиции касаемо расторжения соглашений с частными перевозчиками в Черновцах.

Напомним, в Черновцах частные перевозчики с 15 мая устроили забастовку - маршрутки не вышли на рейсы. Забастовка продолжилась до 18 мая включительно. Перевозчики объясняют свое поведение большими задолженностями за горюче-смазочные материалы, запчасти, долги по зарплате работникам, и требуют повышение тарифа на проезд до 5 гривен.

Во время проведения забастовки перевозчиков на сайте Черновицкого городского совета была опубликована петиция, призывающая городской совет полностью отказаться от услуг частных перевозчиков, а также закупить для города коммунальный транспорт. Достаточное для рассмотрения количество подписей петиция собрала менее, чем за два дня. 

Согласно решения по данному вопросу, описанному в петиции, депутаты Черновицкого городского совета провели достаточно долгую дискуссию. В поддержку данной петиции голосов набрать не удалось. В итоге, депутаты городского совета поддержали предожение секретаря Василия Продана касаемо проведения тендера на закупку департаментом жилищно-коммунального хозяйства. После определения победителя тендера удастся решить, какой объем средств будет выделяться на покупку транспорта. Это позволит обезопасить город от забастовок и проблем с пассажирскими перевозками.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: перевозчики черновцы, маршрутки черновцы

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