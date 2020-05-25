Депрессии приближают наступление старости

- 25.05.2018 14:18
Депрессии приближают наступление старости

Как установили психологи из Сассекского университета, Великобритания, по причине депрессий процессы старения мозга ускоряются, и когнитивные функции также ухудшаются.

Такой вывод ученые представили по результатам анализа 34 продолжительных исследований. Все исследования касались связи депрессии и тревожности с изменениями когнитивных функций мозга, которые возникают со временем. В общей сложности, были получены данные о 71 тысяче пациентов с депрессией.

Пожилые участники исследования оказались под более пристальным вниманием ученых. Было установлено, что страдающие от депрессии люди нередко жалуются на ранее ухудшение памяти, которое наступает быстрее, чем у здоровых людей. Также у склонных к депрессии людей отмечается замедление скорости обработки информации. Лица, часто страдающие депрессиями, в дальнейшем могут заполучить проблемы с принятием решений, то есть, речь идет об ухудшении исполнительных функций.

Среди психологических заболеваний депрессия получила весьма широкое распространение. В Великобритании каждый пятый страдал от депрессивных симптомов. В связи с этим специалисты советуют бороться с депрессиями, не отчаиваться в случае возникновения каких-либо проблем, тренировать тело физическими упражнениями, и не забывать о тренировках памяти и внимания, чтобы держать когнитивные функции на нормальном уровне.

 

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Ключові слова: депрессия и старение мозга

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