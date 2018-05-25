



Финал ЛЧ-2018 в Киеве посетит король Испании - 25.05.2018 12:27

В Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая состоится финальный матч Лиги Чемпионов сезона 2017-2018.

В финал прошли, напомним, мадридский Реал и британский Ливерпуль.

Как стало известно, финальный матч Лиги Чемпионов намерен посетить король Испании Хуан Карлос І, теперь уже бывший, так как в июне 2014 года он отрекся от престола в пользу своего сына Филипе VI. О визите испанского монарха стало известно из сообщения пресс-службы королевской семьи.



Также на матче будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко. Среди других высокопоставленных лиц, которые также заявили о намерении посетить матч - президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Если у вас нет возможности посетить матч на НСК "Олимпийский" вместе с королями и президентами, всегда можно посмотреть футбол по телевизору. В прямой трансляции матч Лиги Чемпионов-2018 Реал-Ливерпуль покажут телеканалы Футбол 1 и Украина. начало трансляции - 26 мая в 21:30 и 21:35 соответственно.

Платиновая Буковина

Всі новини