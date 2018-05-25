



На Буковине мужчина по чужому паспорту хотел получить загран - 25.05.2018 11:39

Нарушитель в Черновицкой области попытался оформить для себя документы для выезда за границу по чужому паспорту.

Как сообщили представители Управления Государственной миграционной службы в Черновицкой области, мужчина предоствил для оформления загранпаспорта документ, выданный Деснянский ГУ УМВД Украины в Черниговской области в 1999 году.

Сотрудники миграционной службы заметили, что в паспорте фотография была переклеена.

При этом, в Единой информационно-аналитической системе управления миграционными процессами (ЕИАС УМП) Госмиграционной службы документ с данным номером и серией числился как утерянный. Кромет ого, по данным системы, вклененная в паспорт фотография не соответствовала снимку прежнего владельца.

О происшествии сообщили в дежурную часть Главного управления Национальной полииции в Черновицкой области, поскольку речь идет об уголовном правонарушении - незаконном использовании лицом чужого паспорта.

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