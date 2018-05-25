



РФ стягивает войска в украинской границе - СНБО - 25.05.2018 10:41

В сводке штаба ООС на Донбассе по состоянию на утро 25 мая сообщается, что за прошедшие сутки боевики открывали огонь на востоке Украины порядка 36 раз.

Обстрелы велись преимущественно на Донецком направлении, на остальных территориях было тихо. В районе населенных пунктов Зайцево, Луганское, Гранитное, Чермалык, Торецк, Богдановка, Новолуганское, Новоселовка, Старая Николаевка террористы применяли минометы.

Информации о потерях со стороны украинских сил нет. В то же время, силы ООС ликвидировали четверых боевиков, и еще пятеро были ранены.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов побыывал на передовых позициях в зоне проведения ООС и сообщил, что в пепосредственной близости от украинско-российской границы Россия активно стягивает войска. Это означает возможные наступательные действия РФ на востоке Украины, которые могут начаться в любое время, а также подготовку Россией масштабных провокаций.

На Донбассе отмечается резкое обострение ситуации, кроме того, на текущей неделе боевики осуществили наибольшее количество обстрелов за последние полгода как по позициям ВСУ, так и по жилым районам Донбасса. Российско-террористические войска продолжают использовать запрещеное Минскими соглашениями вооружение - артиллерию, реактивные системы залпового огеня, танки; обстрелы осуществляются на глубину до 30 км на украинской территории. Есть потери среди украинских военных, гражданского населения, разрушен ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Турчинов отметил, что украинские военнослужащие готовы эффективно противодействовать врагу и готовы к любым провокациям со стороны российско-террористических формирований.

Платиновая Буковина

Всі новини