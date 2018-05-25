



США заявили о вине России в катастрофе МН17 - 25.05.2018 09:50

США выразили полное доверие выводам международной следственной группы по расследованию катастрофы Боинга 777 рейса МН17 в июле 2014 года. Как заявила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт, Америка разделяет уверенность в том, что самолет Малазийских авиалиний был уничтожен в небе над оккупированными территорями Донецкой области из ракеты российской установки Бук.

Накануне, 24 мая, международная следственная группа опубликовала результаты расследования, в которых утверждается, что самолет рейса МН17 был разрушен в результате сбития ракетой российской зенитно-ракетной установки Бук. Запуск осуществлялся на территории Донбасса, контролируемой российско-террористическими формированиями. Спикер Госдепа США заявила, что России пора положить конец лжи и объяснить роль, которую она сыграла в этой катастрофе.

В Европейском Союзе также дали комментарий результатам расследования. Брюссель также призвал РФ сделать вклад в расследование крушения авиалайнера Малазийских авиалиний на Донбассе. Министерство обороны РФ в свою очередь любые обвинения в причастности к катастрофе МН17 отрицает.

Напомним, что объединенная следственная группа, которая занимается расследованием крушения Боинга 777 на Донбассе (рейс МН17), заявила, что лайнер был сбит из российской установки Бук. ЗРК доставили из России, и запуск осуществлялся с территории Донецкой области, находившейся под контролем пророссийских боевиков.Пресс-конференция по этому поводу состоялась в Нидерландах, и представитель следственной группы Уильберт Пауилиссен заявил, что сбившую самолет установку доставили из Курска, где дислоцируется 53-я ракетная бригада Вооруженных Сил РФ.



Напомним, катастрофа произошла 14 июля 2014 года. В то время, на которое пришлось крушение авиалайнера МН17, многие сепаратистские интернет-респурсы публиковали информацию о сбитом самолете. Позднее эти сообщения были удалены, как только стало известно, что был сбит пассажирский самолет. На борту находились 298 человек, из которых не выжил никто. Россия отрицает свою причастность к катастрофе, выдвигая различные версии - от применения установки Бук, якобы находящейся на вооружении ВСУ, до сбития самолета украинским самолетом-истребителем.

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