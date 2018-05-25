Як отримати копію звітності після втрати

- 25.05.2018 09:40
Як отримати копію звітності після втрати

Чернівецька ОДПІ повідомляє, що відповідно до ст.7 Закону України від 13.01.2011 №2939-VІ «Про доступ до публічної інформації» зі змінами та доповненнями конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Розпорядники інформації, визначені частиною першою ст.13 Закону №2939, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди – лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 10 Закону №2939 кожна особа має право, зокрема, доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається.

Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані, зокрема, надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом.

Отже, суб’єкт господарювання може отримати (завірити) копію звітності, що була раніше подана до контролюючого органу, у випадку її втрати.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податкові звітності, звіт об’єкта господарювання, податкова чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Буковинець лишив сина в лісі у виховних цілях Таке покарання чоловік вигадав, оскільки запідозрив хлопчика у крадіжці грошей.
- 25.05.2018 17:33
В Бангкоке открыли кафе с гробами В Бангкоке появилось оригинальное заведение - кафе, тематика которого сочетается со смертью и загробной жизнью. Посетителям
- 25.05.2018 16:43
В Чернівцях затримали трійцю обкрадачів автомобілів До складу злочинної групи входили 31-річний житель Тернопільської області та двоє
- 25.05.2018 16:38
Черновцы не будут отказываться от частных перевозчиков Первый вопрос повестки дня на внеочередной сессии был рассмотрен депутатами Черновицкого городского совета. Речь
- 25.05.2018 15:57
В Чернівцях затримали 27-річного наркоторговця Оперативники перевіряють канали надходження наркотичних речовин та можливих спільників зловмисника
- 25.05.2018 15:25
В Украине заблокировали систему WebMoney Совет национальной безопасности и обороны Украины принял в мае указ, которым к ряду компаний вводятся санкции. Среди таких
- 25.05.2018 15:06
Депрессии приближают наступление старости Как установили психологи из Сассекского университета, Великобритания, по причине депрессий процессы старения мозга ускоряются
- 25.05.2018 14:18
Финал ЛЧ-2018 в Киеве посетит король Испании В Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая состоится финальный матч Лиги Чемпионов сезона 2017-2018.
- 25.05.2018 12:27
Участница ЗНО начала рожать прямо в пункте тестирования В одном из пунктов тестирования в Харькове у участницы тестирования по украинскому языку и литературе начались роды.
- 25.05.2018 11:59
На Буковине мужчина по чужому паспорту хотел получить загран Нарушитель в Черновицкой области попытался оформить для себя документы для выезда за границу по чужому паспорту.
- 25.05.2018 11:39

Всі новини