В Черновцах утонули трое человек 24 05 2018

- 25.05.2018 09:27
В Черновцах утонули трое человек 24 05 2018

В течение одного дня - четверга, 24 мая, в Черновцах произошло сразу три трагедии на водоемах. Отмечается, что вода забрала жизни двух несовершеннолетних детей и подростка 18 лет.

О происшествиях сообщил начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Чреновицкой гобласти Сергей Бабчук.

Сообщение о том, что 18-летний юноша утонул в пруду на улице Винниченко, спасатели получили вчера примерно в 14:20.

О другом случае стало известно примерно два часа спустя. В микрорайоне Садгора в озере, которое находится на улице Звездной (старое название - улица патриса Лумумбы), утонули два несовершеннолетних мальчика. Местному жителю удалось поднять тело одного из утонувших детей. Водолазы ГСЧС приступили к поиску тела второго ребенка. Вскоре его нашли и подняли на берег.

Платиновая Буковина, Черновцы

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