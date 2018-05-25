В Черновцах утонули трое человек 24 05 2018- 25.05.2018 09:27
В течение одного дня - четверга, 24 мая, в Черновцах произошло сразу три трагедии на водоемах. Отмечается, что вода забрала жизни двух несовершеннолетних детей и подростка 18 лет.
О происшествиях сообщил начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Чреновицкой гобласти Сергей Бабчук.
Сообщение о том, что 18-летний юноша утонул в пруду на улице Винниченко, спасатели получили вчера примерно в 14:20.
О другом случае стало известно примерно два часа спустя. В микрорайоне Садгора в озере, которое находится на улице Звездной (старое название - улица патриса Лумумбы), утонули два несовершеннолетних мальчика. Местному жителю удалось поднять тело одного из утонувших детей. Водолазы ГСЧС приступили к поиску тела второго ребенка. Вскоре его нашли и подняли на берег.
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