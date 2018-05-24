



Теракт в Багдаде 24 05 2018 - есть погибшие - 24.05.2018 17:47

В Багдаде террорист-смертник задействовал взрывное устройство, в результате взрыва которого погибло по меньшей мере семеро человек.

Как сообщают иракские правоохранительные органы, за террористом велись наблюдения с того момента, как он попал в парк в шиитском районе Шоала. Впрочем, правоохранители не смогли предупредить срабатывание взрывчатки.

Сообщается о семи погибших в результате взрыва. Кроме того, 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

По информации местной полиции, если бы смертник проник вглубь парка, количество жертв могло бы быть на порядок больше.

В настоящее время ни одна из терристических группировок не взяла за произошедшее ответственность.

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