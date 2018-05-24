



25 мая в Черновцах - последний звонок 2018 - 24.05.2018 16:56

По словам начальника управления образования Черновицкого городского совета Сергея Мартынюка, в Черновцах в нынешнем году насчитывается более 3 тысяч выпускников. Эта цифра - несколько больше, чем в прошлом году.

В общей сложности, 1157 черновицких школьников заканчивают 11 класс, и 2245 учеников являются выпускниками 9-х классов.



25 мая в школах Черновцов состоится праздник Последнего звонка. Всем общеобразовательным заведениям рекомендовано проводить торжественную линейку не дольше 40 минут.

По словам Мартынюка, такие рекомендации для теплого времени года - вполне привычные. За это время можно провести все торжественные мероприятия и уберечь детей от ухудшения самочувствия на солнце.

Платиновая Буковина, Черновцы

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