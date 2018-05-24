



На Чернівеччині провели операції з викриття наркобізнесу - 24.05.2018 16:48

Слідчі вже звернулися з клопотанням до суду про призначення відповідних експертиз. За вчинення кримінального правопорушення наркоторговцям загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

23 травня поліцейські Управління протидії наркозлочинності спільно з спецпідрозділом «КОРД» провели блискавичну спецоперацію по припиненню злочинної діяльності групи наркоторговців.

Зловмисники вирішили таким чином заробляти гроші. До складу групи входили двоє жителів Новоселицького району віком 33 та 47 років. Наркоторговці розприділили ролі між собою. Один із них займався вирощуванням марихуани, а інший її розповсюдженням на теренах Буковини.

В себе вдома, 33-річний зловмисник облаштував підсобне приміщення спеціальним обладнанням, яке служило для штучного вирощування марихуани. Там же зловмисники підготовлювали та розфасовували наркотики для збуту.

Поліцейські затримали 47-річного зловмисника під час збуту наркотичних речовин та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Під час проведення обшуків поліцейські виявили та вилучили 13 кущів коноплі, понад 2 кілограми канабісу, гроші здобуті незаконним шляхом та різний посуд із залишками наркотичних речовин.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці перевіряють можливих спільників наркоторговців та канали збуту наркотиків. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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