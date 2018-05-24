6 участников ЗНО по украинскому языку на Буковине дисквалифицированы- 24.05.2018 16:16
В Черновицкой области во время проведения внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе сегодня, 24 мая, были дисквалифицированы шестеро участников.
О ходе тестирования по украинскому языку и литературе на Буковине в рамках основной сессии рассказала заведущая отделом группы мониторинга ЗНО в Черновицкой области Любовь Якименко.
Отмечается, что всего на территории области более 8 тысяч абитуриентов приняли участие в тестировании по украинскому языку и литературе.
Что касается нарушений, то они были зафиксированы в Хотинской гимназии, в Глыбокской гимназии, в пункте тестирования Горбово в Герцаевском районе. В Черновцах трое участников попались на нарушениях - двое в пункте тестирования в школе №22, и еще один в школе №33. У нарушителей во время технологического перерыва были обнаружены мобильные телефоны.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 24.05.2018 17:47
- 24.05.2018 16:56
- 24.05.2018 16:48
- 24.05.2018 15:38
- 24.05.2018 15:12
- 24.05.2018 14:38
- 24.05.2018 14:26
- 24.05.2018 14:10
- 24.05.2018 12:53
- 24.05.2018 12:00