



6 участников ЗНО по украинскому языку на Буковине дисквалифицированы - 24.05.2018 16:16

В Черновицкой области во время проведения внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе сегодня, 24 мая, были дисквалифицированы шестеро участников.

О ходе тестирования по украинскому языку и литературе на Буковине в рамках основной сессии рассказала заведущая отделом группы мониторинга ЗНО в Черновицкой области Любовь Якименко.

Отмечается, что всего на территории области более 8 тысяч абитуриентов приняли участие в тестировании по украинскому языку и литературе.

Что касается нарушений, то они были зафиксированы в Хотинской гимназии, в Глыбокской гимназии, в пункте тестирования Горбово в Герцаевском районе. В Черновцах трое участников попались на нарушениях - двое в пункте тестирования в школе №22, и еще один в школе №33. У нарушителей во время технологического перерыва были обнаружены мобильные телефоны.

Платиновая Буковина, Черновцы

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