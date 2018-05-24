В Китае поставлен рекорд по жонглированию кубиками Рубика- 24.05.2018 15:38
Головоломка кубик Рубика пользуется успехом во всем мире. В разных уголках нашей планеты проводятся соревнования на скорость сборки кубика. Недавно мы писали о рекорде, который поставил любитель головоломки австралиец Феликс Земдегс.
Впрочем, за счет разноцветных элементов граней кубик Рубика представляет собой яркий и красивый элемент для разнообразных трюков.
13-летний китаец Кве Джанью продемонстрировал на одном из телешоу оригинальный трюк - он умудрился собрать три кубика Рубика, которыми жонглировал. Перед началом своего выступления Кве в течение 15 секунд изучал все три головоломки, после приступл к жонглированию. Когда каждый из кубиков попадал в руки, подросток быстро поворачивал нужные грани и сразу же бросал кубик дальше. Движения были настолько быстрыми, что даже самый внимательный зритель смог бы рассмотреть изменения только на замедленном повторе.
Полностью собрать кубики, жонглируя ими, Кве удалось за 5 минут и 6,61 секунды. Во время выполнения трюка присутствовали представители Книги рекордов Гиннеса, которые зафиксировали достижение мальчика и назвали его обладателем нового мирового рекорда.
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