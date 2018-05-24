



Городской пляж в Черновцах открою 1 июня - 24.05.2018 15:12

1 июня в Черновцах состоится открытие городского пляжа, что находится по улице Донбасской. Перед открытием планируется успеть завершить все ремонтные работы.

Об этом рассказал Виталий Матвиенко, начальник Черновицкой городской спасательной службы на воде.

По его словам, основная часть работ сделана, и на сегодняшний день остаются мелочи. Все транспортные средства уже готовы к открытию городского пляжа, также к открытию сезона готов личный состав спасательной службы, который предварительно прошел аттестацию. Все необходимое оборудование для спасателей также было подготовлено. Специалисты осуществили проверку дна реки Прут.

Сотрудники коммунальных служб проводят обустройство пляжа, осуществляется обрезка аварийных веток деревьев. Дорогой занимаются представители МиськШеп. Арендаторы доводят до конца обустройство торговых точек. В ближайшее время ожидается доставка и обустройство на городском пляже мусорных баков.

Платиновая Буковина, Черновцы

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