В КНДР завершили демонтаж ядерного полигона

- 24.05.2018 14:38
В КНДР завершили демонтаж ядерного полигона

Демонтаж ядерного полигона Пунгери был завершен властями Северной Кореи. Наблюдения и освещение событий осуществляли журналисты из Южной Кореи, Китая, Великобритании, США и России.

Процедура демонтажа была путем куонтролируемых взрывов в подземных тоннелях, а также рядом со смотровой вышкой на полигоне.

Напомним, что один из крупнейших полиногов в КНДР - Пунгери - впервые был использован как плацдарм для ядерных испытаний в 2006 году. Южнокорейская разведка сообщает, что на данном полигоне повторные взрывы имели место в мае 2009 года, в феврале 2013 года, дважды в 2016 году - в январе и сентябре, а также еще один взрыв был в сентябре 2017 года.

Отметим, что о решении закрыть полигон Пунгери глава КНДР Ким Чен Ын заявил после исторической встречи с южнокорейским коллегой, которая состоялась 27 апреля 2018 года. Итогом данной встречи стало анонсирование подписания Ким Чен Ыном и Мун Чже Ином мирного договора, которым подразумеваетсмя завершение войны, которая еще формально не завершилась с 1953 года. Даннный договоро стороны намерены подписать в конце 2018 года.

Также в ближайшие несколько недель лидер Пхеньяна Ким Чен Ын должен был провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Однако, Белый дом 24 мая опубликовал заявление от имени Трампа, в котором президент США отказывается проводить 12 июня встречу с главой КНДР по причине излишней враждебности в предыдущих заявлениях Северной Кореи. В то же время, президент США отметил, что не исключает проведение встречи с Ким Чен Ыном в дальнейшем.

 

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