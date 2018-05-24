



На Буковине бус сбил ребенка - 24.05.2018 14:10

В селе Красноильск Сторожинецкого района 23 мая произошло ДТП - под колеса микроавтобуса Mercedes попал 9-летний ребенок.

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области сообщили, что наезд допустил 24-летний водитель при выезде на дорогу.

Пострадавшего мальчика немедленно направили на госпитализацию в больницу скорой медицинской помощи Черновцов. Ребенок поступил с переломом ноги и мноочислеными синяками. Водитель прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что на момент совершения ДТП он был трезв.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований как нарушение правил безопасности дорожного движения либо эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортом, в соответствии с частью 1 стать 286 Уголовного кодекса Украины.

Платинова Буковина, Чернівці

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