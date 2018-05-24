



Великобритания просит увеличить переходный период Brexit - 24.05.2018 12:53

Для решения возникших вопросов по границе с Ирландией Великобритания просит у Евросоюза второй переходный период для выхода из блока, который продлистся до 2023 года. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Так. Великобритания намерена предложить ЕС дополнительный переходный период, который позволит продлить ранее согласованный. Это время необходимо Великобритании, чтобы согласовать все вопросы касаемо торговли и таможни.

При этом, в Брюсселе данное предложение Мэй пока что не было представлено. Имеется информация о том, что решение может конфликтовать с евро-переговорщиками, а также консерваторами, которые выступают в поддержку Brexit.

Для выхода Великобритании из Европейского Союза одним из крупнейших препятствий является граница между Англией и Ирландией. Согласно заявлениям британского премьера Терезы Мэй, после Brexit на границе не будут проводиться дополнительные проверки, и создание дополнительной инфраструктуры также не предвидится. Но окончательного порядка действий во избежание негативных последствий выхоада из блока пока что нет.

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