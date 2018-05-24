В Черновцах тестируют два новых троллейбуса из Днепра

- 24.05.2018 12:00
В Черновцах тестируют два новых троллейбуса из Днепра

В Черновцы прибыли еще два новый троллейбуса Литан из Днепра. Испытания нового транспорта, способного работать как в пределах контактной сети, так и на аккумуляторных батареях, стартовали сегодня, 24 мая.

Об этом сообщил Михаил Олексюк, исполняющий обязанности главы Черновицкого троллейбусного управления.

И.о. начальника ЧТУ отметил, что члены сервисной группы проводят настройку аппаратуры троллейбусов для работі на автономном ходу (от батареи). Также транспорт будет проходить обкатку на сложных подъемах, в том числе и на улице Гагарина.

Олексюк также сообщил, что новые троллейбусы уже в ближайшее воскресенье, 27 мая, выйдут на рейс. Новыми машинами можно будет добраться в Черновицкий областной музей архитектуры и быта (музей под открытым небом), где будет проводиться ежегодный этнокультурный фестиваль Обнова фест 2018. Интервал движения троллейбусов составит 30 минут. 

Платиновая Буковина, Черновцы

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