



Для аэропорта Черновцов планируют реконструкцию на 500 млн грн - 24.05.2018 10:44

Для того, чтобы международный аэропорт Черновцы мог принимать более тяжелые самолеты — вроде Boeing и Airbus, необходима реконструкция взлетно-посадочной полосы. Стоимость работ составит порядка 500 миллионов гривен. Кроме того, в будущем планируется также строительство нового терминала. Для воплощения таких планов возможна сдача аэропорта в концессию.

Такую информацию озвучил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.

Замминистра отметил, что для развития аэропорта в Черновцах один регулярный рейс в день (Черновцы-Киев), а также участие всего одного перевозчика — МАУ — слишком мало. Чтобы расширить поле деятельности, необходимо реконструировать взлетно-посадочную полосу, чтобы сделать аэропорт доступным для больших самолетов. Вторым шагом для развития аэропорта рассматривается строительство нового терминала, что возможно в условиях сдачи аэропорта частному инвестору в концессию на условиях государственно-частного партнерства.

К слову, международный аэропорт Черновцы уже получил некоторые улучшения. В особенности, уже имеются современные стойки регистрации пассажиров, лента сдачи багажа с системой взвешивания, в зале ожидания установлены 160 кресел с антивандальным покрытием.

Согласно имеющимся данным, в течение 2017 года международный аэропорт Черновцы обслужил 48211 пассажиров. Внутренними рейсами аэропорта воспользовалось 40,2 тысячи пассажиров.

Платиновая Буковина, Черновцы

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