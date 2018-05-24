Для аэропорта Черновцов планируют реконструкцию на 500 млн грн

- 24.05.2018 10:44
Для аэропорта Черновцов планируют реконструкцию на 500 млн грн

Для того, чтобы международный аэропорт Черновцы мог принимать более тяжелые самолеты — вроде Boeing и Airbus, необходима реконструкция взлетно-посадочной полосы. Стоимость работ составит порядка 500 миллионов гривен. Кроме того, в будущем планируется также строительство нового терминала. Для воплощения таких планов возможна сдача аэропорта в концессию.

Такую информацию озвучил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.

Замминистра отметил, что для развития аэропорта в Черновцах один регулярный рейс в день (Черновцы-Киев), а также участие всего одного перевозчика — МАУ — слишком мало. Чтобы расширить поле деятельности, необходимо реконструировать взлетно-посадочную полосу, чтобы сделать аэропорт доступным для больших самолетов. Вторым шагом для развития аэропорта рассматривается строительство нового терминала, что возможно в условиях сдачи аэропорта частному инвестору в концессию на условиях государственно-частного партнерства.

К слову, международный аэропорт Черновцы уже получил некоторые улучшения. В особенности, уже имеются современные стойки регистрации пассажиров, лента сдачи багажа с системой взвешивания, в зале ожидания установлены 160 кресел с антивандальным покрытием.

Согласно имеющимся данным, в течение 2017 года международный аэропорт Черновцы обслужил 48211 пассажиров. Внутренними рейсами аэропорта воспользовалось 40,2 тысячи пассажиров.  

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: черновцы аэропорт, международный аэропорт черновцы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Теракт в Багдаде 24 05 2018 - есть погибшие В Багдаде террорист-смертник задействовал взрывное устройство, в результате взрыва которого погибло по меньшей мере семеро человек.
- 24.05.2018 17:47
25 мая в Черновцах - последний звонок 2018 По словам начальника управления образования Черновицкого городского совета Сергея Мартынюка, в Черновцах в нынешнем году насчитывается более 3
- 24.05.2018 16:56
На Чернівеччині провели операції з викриття наркобізнесу Слідчі вже звернулися з клопотанням до суду про призначення відповідних експертиз. За вчинення
- 24.05.2018 16:48
6 участников ЗНО по украинскому языку на Буковине дисквалифицированы В Черновицкой области во время проведения внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе сегодня, 24 мая
- 24.05.2018 16:16
В Китае поставлен рекорд по жонглированию кубиками Рубика Головоломка кубик Рубика пользуется успехом во всем мире. В разных уголках нашей планеты проводятся соревнования
- 24.05.2018 15:38
Городской пляж в Черновцах открою 1 июня 1 июня в Черновцах состоится открытие городского пляжа, что находится по улице Донбасской. Перед открытием планируется успеть завершить все ремонтные работы.
- 24.05.2018 15:12
В КНДР завершили демонтаж ядерного полигона Демонтаж ядерного полигона Пунгери был завершен властями Северной Кореи. Наблюдения и освещение событий осуществляли журналисты
- 24.05.2018 14:38
Кіберполіція попереджає про небезпеку хакерських атак Про це повідомив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України 23 травня, розповідаючи про заходи
- 24.05.2018 14:26
На Буковине бус сбил ребенка В селе Красноильск Сторожинецкого района 23 мая произошло ДТП - под колеса микроавтобуса Mercedes попал 9-летний ребенок.
- 24.05.2018 14:10
Великобритания просит увеличить переходный период Brexit Для решения возникших вопросов по границе с Ирландией Великобритания просит у Евросоюза второй переходный период для выхода
- 24.05.2018 12:53

Всі новини