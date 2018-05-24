



Компьютеры в 54 странах мира заражены вирусом VPN Filter - 24.05.2018 10:33

Компании Cisco и Symantec располагают данными о заражении вредоносным программным обеспечением компьютеров в более чем 54 странах. Как отмечают американские спецслужбы, эта вирусная атака может быть связана с РФ.

Так, в ФБР сообщили, что их специалистам удалось заблокировать управлявший сетью сервер. В данной сети находилось порядка 500 тысяч компьютеров, зараженных вирусом VPN Filter.

В ФБР попытались предотвратить работу программы, выдающей себя за VPN-фильтр. Специалисты отметили, что данное ПО связано с хакерской группой Fancy Bear, которую подозревали во взломе серверов Демократической партии США накануне президентских выборов 2016 года. Представители ФБР полагают, что Fancy Bear имеют связь с РФ.

Кроме того, в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины опасаются хакерских атак, которые могут быть совершены в период проведения масштабных мероприятий в Украине с целью дестабилизировать ситуацию. К слову, 26 мая НСК "Олимпийский" в Киеве принимает финал Лиги Чемпионов 2017-2018.

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