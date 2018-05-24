Звірка об’єктів нерухомості для нарахування податку- 24.05.2018 10:11
Порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки визначено статтею 266 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
ПКУ передбачено, що база оподаткування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
Нагадуємо, що з метою достовірного нарахування податку на нерухомість, відповідно до норм п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,
що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня звітного року.
У 2018 році податок на нерухомість фізичним особам - власникам об’єктів нерухомості нараховується за звітний 2017 рік.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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