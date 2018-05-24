24 мая - ЗНО 2018 по украинскому языку и литературе

- 24.05.2018 09:10
24 мая - ЗНО 2018 по украинскому языку и литературе

Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится сегодня, 24 мая. Это тестирование, напомним, будет засчитываться в аттестат как государственная итоговая аттестация, в пересчете на 12-балльную систему.

В пресс-службе Украинсокго центра оценивания качества образования напомнили, что допуск в пункты тестирования будет проводиться с 10:15 до 10:50. Собственно, к тестированию участники приступят в 11:00.

Напомним, ранее мы писали о ЗНО 2018 по математике. Ответы на тестовые задания по математике можно посмотреть здесь.

На выполнение тестов выделяется 180 минут, в течение которых нужно справиться с 58 заданиями. Правильно выполнив все задания сертификационной работы, можно максимально набрать 104 балла.

Сама работа будет разделена на три части. В первом блоке необходимо ответить на 33 задания различных форм по украинскому языку. Для них предоставляется бланк А.

Такж на бланке А будут отмечаться 24 задания разных форм в рамках второй части - по укрианской литературе.

Бланк Б предназначен для третьей части, которая представляет собой одно задание в открытой форме - то есть, собственное высказывание.

Платиновая Буковина

Ключові слова: зно 2018 укрмова, зно 2018 по украинскому, зно 24 мая

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Теракт в Багдаде 24 05 2018 - есть погибшие В Багдаде террорист-смертник задействовал взрывное устройство, в результате взрыва которого погибло по меньшей мере семеро человек.
- 24.05.2018 17:47
25 мая в Черновцах - последний звонок 2018 По словам начальника управления образования Черновицкого городского совета Сергея Мартынюка, в Черновцах в нынешнем году насчитывается более 3
- 24.05.2018 16:56
На Чернівеччині провели операції з викриття наркобізнесу Слідчі вже звернулися з клопотанням до суду про призначення відповідних експертиз. За вчинення
- 24.05.2018 16:48
6 участников ЗНО по украинскому языку на Буковине дисквалифицированы В Черновицкой области во время проведения внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе сегодня, 24 мая
- 24.05.2018 16:16
В Китае поставлен рекорд по жонглированию кубиками Рубика Головоломка кубик Рубика пользуется успехом во всем мире. В разных уголках нашей планеты проводятся соревнования
- 24.05.2018 15:38
Городской пляж в Черновцах открою 1 июня 1 июня в Черновцах состоится открытие городского пляжа, что находится по улице Донбасской. Перед открытием планируется успеть завершить все ремонтные работы.
- 24.05.2018 15:12
В КНДР завершили демонтаж ядерного полигона Демонтаж ядерного полигона Пунгери был завершен властями Северной Кореи. Наблюдения и освещение событий осуществляли журналисты
- 24.05.2018 14:38
Кіберполіція попереджає про небезпеку хакерських атак Про це повідомив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України 23 травня, розповідаючи про заходи
- 24.05.2018 14:26
На Буковине бус сбил ребенка В селе Красноильск Сторожинецкого района 23 мая произошло ДТП - под колеса микроавтобуса Mercedes попал 9-летний ребенок.
- 24.05.2018 14:10
Великобритания просит увеличить переходный период Brexit Для решения возникших вопросов по границе с Ирландией Великобритания просит у Евросоюза второй переходный период для выхода
- 24.05.2018 12:53

Всі новини