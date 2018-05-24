



24 мая - ЗНО 2018 по украинскому языку и литературе - 24.05.2018 09:10

Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится сегодня, 24 мая. Это тестирование, напомним, будет засчитываться в аттестат как государственная итоговая аттестация, в пересчете на 12-балльную систему.

В пресс-службе Украинсокго центра оценивания качества образования напомнили, что допуск в пункты тестирования будет проводиться с 10:15 до 10:50. Собственно, к тестированию участники приступят в 11:00.

Напомним, ранее мы писали о ЗНО 2018 по математике. Ответы на тестовые задания по математике можно посмотреть здесь .

На выполнение тестов выделяется 180 минут, в течение которых нужно справиться с 58 заданиями. Правильно выполнив все задания сертификационной работы, можно максимально набрать 104 балла.

Сама работа будет разделена на три части. В первом блоке необходимо ответить на 33 задания различных форм по украинскому языку. Для них предоставляется бланк А.

Такж на бланке А будут отмечаться 24 задания разных форм в рамках второй части - по укрианской литературе.

Бланк Б предназначен для третьей части, которая представляет собой одно задание в открытой форме - то есть, собственное высказывание.

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