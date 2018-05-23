



Извержение вулкана на Гавайях грозит катастрофой на электростанции - 23.05.2018 17:49

Извержение вулкана Килауэа, самого активного вулкана на свете, продолжается на Гавайских островах. Согласно опасениям, лава может достичь электростанции.

В сообщении отмечается, что под угрозой оказались эксплуатационные скважины на геотермальной электростанции. Эти скважины были закупорены во избежание образования токсических газов. Как стало известно, вулканическая лава приблизилась к вентилляционному отверстию электростанции, но остановилась на небольшом рассотянии от него.

Это вызывает опасения у местного населения, поскольку если лава все же достанет до производственных объектов, произойдет взрыв. который приведет к отравлению воздуха. Вследствие этого придется в экстренном порядке эвакуировать население.

Отметим, что 19 мая в кратере вулкана Килауэа произошел взрыв. В результате образовалось облако пепла площадью порядка 3 км. Вулканическая лава после добралась до океана, что привело к образованию токсического облака.

Килауэа находится на Гавайских островах, и это - самый молдой из наземных вулканов, который также является самым активным в мире. Высота вулкана составляет 1247 метров.

Платиновая Буковина

Всі новини