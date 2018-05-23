Извержение вулкана на Гавайях грозит катастрофой на электростанции

- 23.05.2018 17:49
Извержение вулкана на Гавайях грозит катастрофой на электростанции

Извержение вулкана Килауэа, самого активного вулкана на свете, продолжается на Гавайских островах. Согласно опасениям, лава может достичь электростанции.

В сообщении отмечается, что под угрозой оказались эксплуатационные скважины на геотермальной электростанции. Эти скважины были закупорены во избежание образования токсических газов. Как стало известно, вулканическая лава приблизилась к вентилляционному отверстию электростанции, но остановилась на небольшом рассотянии от него.

Это вызывает опасения у местного населения, поскольку если лава все же достанет до производственных объектов, произойдет взрыв. который приведет к отравлению воздуха. Вследствие этого придется в экстренном порядке эвакуировать население.

Отметим, что 19 мая в кратере вулкана Килауэа произошел взрыв. В результате образовалось облако пепла площадью порядка 3 км. Вулканическая лава после добралась до океана, что привело к образованию токсического облака.

Килауэа находится на Гавайских островах, и это - самый молдой из наземных вулканов, который также является самым активным в мире. Высота вулкана составляет 1247 метров.

Платиновая Буковина

Ключові слова: извержение вулкана килауэа, гавайи вулкан май 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Теракт в Багдаде 24 05 2018 - есть погибшие В Багдаде террорист-смертник задействовал взрывное устройство, в результате взрыва которого погибло по меньшей мере семеро человек.
- 24.05.2018 17:47
25 мая в Черновцах - последний звонок 2018 По словам начальника управления образования Черновицкого городского совета Сергея Мартынюка, в Черновцах в нынешнем году насчитывается более 3
- 24.05.2018 16:56
На Чернівеччині провели операції з викриття наркобізнесу Слідчі вже звернулися з клопотанням до суду про призначення відповідних експертиз. За вчинення
- 24.05.2018 16:48
6 участников ЗНО по украинскому языку на Буковине дисквалифицированы В Черновицкой области во время проведения внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе сегодня, 24 мая
- 24.05.2018 16:16
В Китае поставлен рекорд по жонглированию кубиками Рубика Головоломка кубик Рубика пользуется успехом во всем мире. В разных уголках нашей планеты проводятся соревнования
- 24.05.2018 15:38
Городской пляж в Черновцах открою 1 июня 1 июня в Черновцах состоится открытие городского пляжа, что находится по улице Донбасской. Перед открытием планируется успеть завершить все ремонтные работы.
- 24.05.2018 15:12
В КНДР завершили демонтаж ядерного полигона Демонтаж ядерного полигона Пунгери был завершен властями Северной Кореи. Наблюдения и освещение событий осуществляли журналисты
- 24.05.2018 14:38
Кіберполіція попереджає про небезпеку хакерських атак Про це повідомив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України 23 травня, розповідаючи про заходи
- 24.05.2018 14:26
На Буковине бус сбил ребенка В селе Красноильск Сторожинецкого района 23 мая произошло ДТП - под колеса микроавтобуса Mercedes попал 9-летний ребенок.
- 24.05.2018 14:10
Великобритания просит увеличить переходный период Brexit Для решения возникших вопросов по границе с Ирландией Великобритания просит у Евросоюза второй переходный период для выхода
- 24.05.2018 12:53

Всі новини