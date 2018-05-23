Японцы предлагают объединить экосистемы Земли и Луны

- 23.05.2018 17:39
Японцы предлагают объединить экосистемы Земли и Луны

Специалисты японской компании Ispace полагают, что спасти Землю поможет объединение планеты в единую экосистему с ее естественным спутником - Луной.

В Ispace заявляют, что Луна является важнейшим ресурсом Земли, потому со спутником очень важно в как можно скорее начать прямое взаимодействие. Это поможет избежать гибели нашей планеты.

По утвержденям японских экспертов, Луна обладает достаточными для развития космической инфраструктуры запасами воды. Данная инфраструктура поможет улучшить жизнь на Земле, а также откроет новые возможности для существования в космосе. Так, сотрудники Ispace намерены до 2022 года развернуть процесс колонизации Луны. В космической программе компании среди приоритетных заданий, как отмечается, числится поиск воды.

Компания Ispace располагает частным финансированием, которое покроет серию миссий на Луну. Предполагается использование на поверхности спутника роверов из углеродного волокна, общая масса которых составит чуть больше 18 кг (без учета снаряжения и инструментов). Луноходы будут задействованы в различных заданиях - для исследования поверхности Луны, сбора материалов и поиска важных ресурсов.

Платиновая Буковина

Ключові слова: экосистема земли, миссии на луну, колонизация луны

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