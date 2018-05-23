Журналисты отправились освещать демонтаж ядерного полигона в КНДР

- 23.05.2018 16:58
Журналисты отправились освещать демонтаж ядерного полигона в КНДР

Для освещения процесса закрытия ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее южнокорейские репортеры получили разрешения и уже отправились в город Вонсан на правительственном самолете КНДР. Об этом сообщили представители Министерства объединения Республики Корея.

Город Вонсан, отметим, распологается на побережье на востоке КНДР.

После того, как журналисты доберутся до места на самолете, им предстоит 10-часовое путешествие на спецпоезде непосредственно до полигона.

Как ранее заявляли власти КНДР, полигон планируют закрыть в период с 23 по 25 мая.

Процесс демонтажа ядерного полигона Пхеньяна подтверждают также специалисты из США. Так, специалисты Института США и Кореи при университете Джонса Хопкинса подтвердили, что работы осуществляются, и это доказывают полученные со спутников снимки. Несколько зданий на полигоне были снесены, также сняты ведущие в тоннели рельсы. Тем не менее, по-прежнему остаются неразобранными самые большие здания в командном центре полигона Пхунгери.

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