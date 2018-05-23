23 мая в Украине отмечается День морской пехоты

- 23.05.2018 16:37
23 мая в Украине отмечается День морской пехоты

Во время визита в Николаев президент Украины Петр Порошенко подписал закон о праздновании Дня морской пехоты Украины, который отныне будет ежегодно отмечаться 23 мая.

В тексте президентского указа отмечено, что указ президента Украины №352 о Дне морской пехоты теряет свою силу. Ранее, напомним, в Украине День морской пехоты отмечали 16 ноября.

Новый праздник, который учреждается 23 мая, призван отметить патриотизм и мужество морских пехотинцев, проявленные в борьбе за территориальную целостность, свободу и независимость Украины. Кроме того, День морской пехоты Украины учреждается с целью положить начало новым военным традициям.

В своем выступлении Порошенко отметил, что свои жизни за Украину отдали 34 морских пехотинца. 290 морпехов были ранены во время выполнения своего служебного долга.

Новая дата празднования была выбрана неслучайно. Ровно сто лет назад, 23 мая 1918 года гетман Украины Скоропадский издал приказ, которым была сформирована бригада морской пехоты в составе трех полков для несения службы, и именно эта дата считается днем появления украинской морской пехоты. приказ Скоропадскорго считается первым документом о создании данного военного подразделения Украины в ХХ веке.

 

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