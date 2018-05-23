Що спільного між вихователем дитсадка та лейтенантом поліції?

- 23.05.2018 16:21
Що спільного між вихователем дитсадка та лейтенантом поліції?

Вихователь дитячого садочку у минулому, а нині – лейтенант поліції. Дільничний офіцер впевнена: між цими різними професіями є багато спільного.

Магістр фізичного виховання Мар’яна Алексієвич упродовж восьми років працювала вихователем і фізінструктором у дитячому садку. Будучи при цьому ще й майстром спорту з боротьби дзюдо, дівчина тренувала дітей у спортивній школі.

Мар’яна розповідає: ніколи й не думала, що буде працювати в поліції. Змінити професію їй допомогли колеги. Зважаючи на активність, дисциплінованість й організованість спортивної дівчини, вони запропонували їй спробувати себе в правоохоронних органах.

З легкістю пройшовши всі етапи конкурсного відбору, Мар’яна Алексієвич нині працює дільничним офіцером поліції, обслуговуючи територію Великокучурівської ОТГ на Сторожинеччині. «До кожної людини слід ставитися з розумінням», – зауважує лейтенант поліції. – «Чи то дитина в дошкільному закладі, чи нетверезий правопорушник – з кожним треба вміти спілкуватися. Щоб краще зрозуміти людину, досить часто я ставлю себе на її місце».

Дізнавшись, що дівчина-дільничний є педагогом і майстром спорту з дзюдо, місцеві жителі запропонували Мар’яні тренувати їхніх дітей. Цю ідею охоче підтримало й керівництво громади. Голова Великокучурівської ОТГ Василь Тодеренчук переконаний: якщо з малечею буде займатися поліціянт, це суттєво покращить не тільки спортивні, а й виховні результати.

Але навіть попри неабияку зайнятість, офіцер поліції знаходить час для творчості. Вечорами Мар’яна вишиває бісером неймовірно гарний одяг. Дівчина розповідає, що заняття вишивкою допомагає заспокоїтися та зняти втому після напруженого робочого дня.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: чернівці поліція, Національна поліція України

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