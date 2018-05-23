



Иво Бобул хочет баллотироваться в президенты - 23.05.2018 15:33

Обладатель званий Заслуженного артиста и Народного артиста Украины, эстрадный певец Иво Бобул официально заявил о своем желании принять участие в президентской гонке.

О желании принять участие в выборах президента Украины, которые состоятся весной 2019 года, Бобул сообщил в эфире телеканала 112.

Артист отметил, что Украина движется не совсем в верном направлении, и настало время остановиться. Для этого, как подчеркнул Иво, нужна команда, которая у него практически готова, как и избирательная программа. На началом предвыборной гонки Бобул пообещал анонсировать политическую платформу, и отметил, что сделает все красиво, правильно и безболезненно.

В планах Иво Бобула - возрождение украинской медицины, изменение системы образования, искоренение коррупции, открытие фабрик и заводов.

Кроме того, исполнитель отметил, что намерен отправиться с визитом в Соединенные штаты Америки, так как у него схожие взгляды в президентом США Дональдом Трампом. Бобул также планируется заручиться поддержкой Трампа в плане финансов на предвыборную кампанию.

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