



Поліція заохочує дітей до різноманітного дозвілля - 23.05.2018 14:49

У Чернівцях поліцейські спільно з міськрадою реалізовують проект залучення дітей до змістовного проведення вільного часу. Спортивні секції, науково-технічні та творчі гуртки Чернівців презентували свою діяльність під час промоакції «Я і моє дозвілля».

23 травня у фізкультурно-оздоровчому комплексі «Олімпія» вихованці позашкільних закладів демонстрували ровесникам, як можна цікаво і з користю проводити вільний час. Така акція проводиться вдруге. Проект залучення дітей до корисного дозвілля ініційований Головним управлінням Національної поліції в Чернівецькій області за підтримки Чернівецької міської ради.

Насамперед, проект спрямований на дітей, котрі опинилися у складних життєвих обставинах, дітей учасників АТО та неповнолітніх, котрі перебувають на профілактичних обліках в органах поліції.

Поліцейські ювенальної превенції переконані: грамотна організація дитячого дозвілля допоможе попередити злочинність серед школярів. За словами начальника сектору ювенальної превенції Миколи Басараба, залучення зазначених категорій неповнолітніх до занять у секціях і гуртках контролюватимуть через соціальні служби.

У міськраді запевнили: заняття дітей у гуртках і секціях не вимагають великих фінансових затрат з боку батьків. Як зауважила начальник служби у справах дітей Чернівецької міської ради Інна Никитенко, у більшості випадків такі заняття є безкоштовними.

Неабияку зацікавленість у школярів викликав майданчик, на якому поліцейські презентували різні напрямки своєї діяльності. Працівники вибухотехнічного відділу, кінологічної служби, спецпідрозділу «КОРД» і Патрульної поліції розповіли дітлахам про особливості своєї роботи.

Організатори проекту сподіваються, що такий підхід дасть хороший результат і вже незабаром більшість чернівецьких школярів будуть проводити свій вільний час змістовно та з користю.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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