Проезд в троллейбусах Черновцов планируют повысить

- 23.05.2018 12:25
Проезд в троллейбусах Черновцов планируют повысить

В Черновцах планируют поднимать вопрос о повышении тарифов на проезд в городском электротранспорте. В связи с этим запланированы общественные слушания.

По распоряжению мэра Черновцов Алексея Каспрука, слушания запланированы на 1 июня 2018 года на 17:00. Все желающие присоединиться ожидаются в зале заседаний департамента ЖКХ Черновицкого городского совета по адресу ул. Героев Майдана, 176, ІІ этаж. В общественных слушаниях примут участие депутаты Черновицкого городского совета, чиновники исполнительных органов горсовета, члены Общественного совета при исполкоме городского совета, представители общет=ственных организаций, Черновицкого областного отделения Антимонопольного комитета Украины, а также Черновицкого троллейбусного управления.

Исполняющий обязанности начальника Черновицкого троллейбусного управления Михаил Олексюк отметил, что планируется поднять тариф на 0,8 гривны. В настоящее время тариф составляет 3 гривны, из которых городской бюджет компенсирует 1 гривну, и 2 гривны платят пассажиры.

До 18 июня планируется провести консультации с общественностью, которые состоятся в формате публичного общественного обсуждения. Заседания по обсуждению изменений тарифов проведет общественный совет при исполкоме Черновицкого городского совета.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

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