Черновицкий школьник выиграл стипендию на обучение в университете Аризоны

- 23.05.2018 11:13
Черновицкий школьник выиграл стипендию на обучение в университете Аризоны

Черновчанин Артур Качур, который является выпускником гимназии №5, принял участие в международном конкурсе Intel International Science and Engineering Fair 2018 в Питсбурге, штат Пенсильвания, США. 

Международная выставка Intel International Science and Engineering Fair представляет собой крупнейший в мире конкурс исследований в науке и инженерии.

Целью данного конкурса является поиск, поддержка и обучение нового поколения STEM в мире. Как видно из названия, поддержку конкурсу оказывает компания Intel. Ежегодно в конкурсе принимает участие порядка 1800 учеников средних школ из более че 75 стран по всему миру. Участники проводят независимые исследования, делятся результатами и соревнуются за ценные вознаграждения.

В украинской команде на Intel International Science and Engineering Fair 2018 принимал участие Артур Качур, выпускник Черновицкой гимназии №5. По итогам соревнований, на счету у украинской команды - 5 специальных призов, в том числе и стипендия для Артура Качура на обучение в университете Аризоны в 2018-2019 учебном году. Этот приз черновчанин завоевал благодаря своей научной работе PHYS062 — Highly Efficient Low Power Nuclear Jet Engine, за исследования высокоэффективного маломощного ядерного реактивного двигателя.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: Intel International Science and Engineering Fair 2018, артем качур черновцы

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