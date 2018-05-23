



Голосовой помощник Siri зазвучит по-новому - 23.05.2018 11:06

Среди различных нововведений, которые компания Apple намерена представить на ежегодной конференции разработчиков World Wide Developer, станет изменение голосового помощника Siri.

Впрочем, это не единственное, чем разработчики Apple намерены удивить на конференции.

Напомним, конференция разработчиков World Wide Developer запланирована на 4 июня.

Интересно, что представители компании из Купертино именно с помощью Siri решили анонсировать предстоящии новинки корпорации на WWDC. Именно Siri сообщила, что у нее появится новый голос. Как его можно будет сменить, и каким именно станет новое звучание голосового помощника от Apple, остается только представлять, поскольку никакой сопутствующей информации на этот счет не поступало.

Siri также отметила, что с помощью голосового помощника можно будет осуществлять управление акустикой HomePod.

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