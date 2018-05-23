Выходные в Украине в июне 2018

- 23.05.2018 10:22
Выходные в Украине в июне 2018

Решение о перенесении рабочих дней в 2018 году Кабинет министров Украины принял оснеью 2017 года.

Согласно этому решению, в течение лета у граждан Украины будут вызодные в течение 4 дней подряд в конце июня - по случаю празднования Дня Конституции. Кроме того, к празднованию Дня независимости Украины в конце августа также будут затяжные выходные - в течение трех дней подряд.

В сообщении Кабинета министров украины отмечается, что рекомендации о переносе рабочих дней предлагаются для организаций, учреждений и предприятй с пятидневным рабочим днем и выходными в субботу и воскресенье. Данные рекомендации не касаются органов Пенсионного фонда, Укрпочты, банковских учреждений и Государственной казначейской службы, которые самостоятельно формируют график работы.

Так, что касается праздничных и рабочих дней в июне, то для комфортного празднования Дня Конституции правительство порекомендовало перенести рабочий день с пятницы 29 июня на предудыщую субботу 23 июня. Таким образом, в конце июня будет длительный уикенд на День Конституции с четверга до воскресенья включительно - 28, 29 и 30 июня, а также 1 июля.

Переноси рабочих дней позволяет сохранить длительность рабочего времени в течение года, а также объемов производства и постплений в налоговую и бюджеты. Кроме того, перенос рабочих дней способствует созданию комфортных условий для празднования и позволяет украинцам заранее планировать свое время.

 

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