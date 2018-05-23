Велодень в Черновцах 3 июня 2018- 23.05.2018 09:36
Всех любителей велосипедной езды приглашают на Велодень-2018, который пройдет в Черновцах.
Развлекательные мероприятия в рамках Велодня-2018 начнутся 3 июня в 16:00.
Сбор участников будет проходить в районе павильона Мастерской Города, что на Театральной площади. После всех участников велодня ожидает масса развлечений - конкурсы, пикник, а также вечеринка на свежем воздухе.
Организаторы Велодня отмечают, что праздник для велолюбителей - неофициальный. Предполагается, что в каждом районе города будет озвучено место сбора велосипедистов, после чего представители каждого района колоннами съедутся в место проведения пикника, где и начнутся основные мероприятия в рамках Велодня 2018.
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