



Велодень в Черновцах 3 июня 2018 - 23.05.2018 09:36

Всех любителей велосипедной езды приглашают на Велодень-2018, который пройдет в Черновцах.

Развлекательные мероприятия в рамках Велодня-2018 начнутся 3 июня в 16:00.

Сбор участников будет проходить в районе павильона Мастерской Города, что на Театральной площади. После всех участников велодня ожидает масса развлечений - конкурсы, пикник, а также вечеринка на свежем воздухе.

Организаторы Велодня отмечают, что праздник для велолюбителей - неофициальный. Предполагается, что в каждом районе города будет озвучено место сбора велосипедистов, после чего представители каждого района колоннами съедутся в место проведения пикника, где и начнутся основные мероприятия в рамках Велодня 2018.

Платиновая Буковина, Черновцы

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