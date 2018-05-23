Приятель чернівчанки обікрав її на 29 тис грн

- 23.05.2018 09:27
Приятель чернівчанки обікрав її на 29 тис грн

До Шевченківського відділення поліції із заявою звернулася жителька Чернівців. Жінка повідомила, що невідома особа з її квартири викрала ноутбук, фотоапарат, золоті прикраси та грошові кошти. Сума завданих збитків понад 29 тисяч гривень.

Поліцейські провели огляд місця події та виявили записку на підвіконнику квартири, в якій крадій подякував господарям за відчинене вікно. Таким чином зловмисник вирішив заплутати правоохоронців.

Слідчі відразу відкинули таку версію, оскільки квартира заявниці знаходилася на третьому поверсі багатоповерхівки та проникнути до неї у такий спосіб неможливо.

Криміналісти детально обстежили помешкання та встановили, що зловмисник проник до квартири шляхом підбору ключа вхідних дверей. Після чого він вчинив крадіжку та втік.

Поліцейські розпочали пошуки крадія з опитування мешканців будинку та знайомих заявниці. В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники встановили та спіймали зловмисника. Ним виявися 27-річний знайомий потерпілої, котрий напередодні крадіжки викрав в неї ключі від квартири.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжки чернівці, нпу чернівці

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