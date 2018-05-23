З депозитів в бюджет Чернівців сплачено 6 млн грн- 23.05.2018 09:12
Депозитні вклади чернівчан принесли держбюджету понад 6 мільйонів
Упродовж чотирьох місяців цього року пасивні доходи платників, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, додали до державного бюджету 6,3 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що оподаткування пасивних доходів у вигляді депозитів запроваджено з 1 серпня 2014 року. На сьогоднішній день ставка податку складає 18%. Слід зауважити, що ставка однаково діє на усіх вкладників. Не має значення ані сума вкладу (депозиту), ані розмір отриманих відсотків.
Звертаємо увагу, що оподатковується не сама сума депозитів, а виплачені відсотки за ними (ст. 167.1, 170.4. Податкового кодексу України).
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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