



В Дебальцево взорвался автобус с пассижарами - 22.05.2018 17:58

Сегодня, 22 мая, в оккупированном донецкими боевиками Дебальцевом прогремел взрыв.

Как отмечается, примерно в 15:50 взорвался автобус маршрута №1 с пассажирами.

Отмечается, что автобус в момент взрыва ехал по улице Курчатова. В результате взрыва погиб один человек - водитель автобуса, еще двое человек получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за срабатывания ручной гранаты, которой играли дети в транспорте.

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