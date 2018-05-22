



Наука подсчитала массу всего живого на Земле - 22.05.2018 17:37

Совместная группа ученых из Израиля и США подсчитала суммарную массу всего живого на планете, куда оказались включены все растения мира и человечество.



Согласно оценке ученых, огромная доля - 80% всего живого - приглась на расстения. Кроме того, объемы человечества оказались в три раза меньше, чем объемы грибов. Также ученым удалось выяснить, что 550 гигатонн составляет масса углерода, который входит в состав живых организмов.

На растения приходится 80% массы углерода, то есть, 450 гигатонн. В состав клеток бактерий входит чуть менее 13%, что составляет 70 гигатонн углерода. 2%, или 12 гигатонн углерода находится в составе грибов.

Две гигатонны углерода приходятся на все царство животных. При этом, половина приходится на насекомых, ракообразных и паукообразных. 0,06 гигатонны углерода находятся в молекулах, из которых состоит человеческий организм. Этот показатель превышает углерод в составе тел диких млекопитающих. В то же время, по количеству домашние животные преобладают над дикими млекопитающими - согласно подсчетам ученх их больше в 20 раз.

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