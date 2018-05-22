Исполком не принял решение о маршрутках по 5 грн

- 22.05.2018 17:11
Исполком не принял решение о маршрутках по 5 грн

На заседании исполнительного комитета Черновицкого городского совета 22 мая решение о повышении временного тарифа на проезд в городских маршрутках поддержали только два члена исполкома. Таким образом, решение принято не было.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук отметил, что большинство перевозчиков, требовавших повышения тарифа, не предоставили в департамент жилищно-коммунального хозяйства ни единого документа для расчетов экономически обоснованного тарифа. Для них о повышении стоимости проезда и речи быть не может.

Тариф будет повышен для тех перевозчиков, которые предоставили необходимые документы, соблюдают график движения и не нарушают закон. Таких перевозчиков оказалось всего два - "Дилижанс" и "Черновцы-2004". Тарифы для них будут пересмотрены в ближайшее время.

В проекте решения говорилось о повышении тарифа до 5 гривен, мог бы действовать с 1 июня по 31 августа 2018 года. Также предполагалось учредить для школьников цену билета на уровне 2,5 гривны в течение всего учебного года, и бесплатный проезд с 10:00 до 15:00 с 1 августа до 31 декабря 2018 года для всех льготников в автобусах, работающих в обычном режиме, за исключением социально значимых маршрутов.

Каспрук не стал исключать негативной реакции перевозчиков на отказ повышать тариф, и отметил, что дальшейшие забастовки также могут иметь место.

Мэр также отметил, что черновицкая полиция, МЧС и другие органы располагают ведомственными автобусами. Если перевозчики объявят очередную забастовку, эти автобусы будут использоватся для подвоза детей в школы.

Платиновая Буковина, Черновцы

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