



В Чернівцях затримали 20-річного наркоділка - 22.05.2018 15:15

Поліцейські Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області в ході відпрацювання території міста отримали інформацію, що один із жителів обласного центру причетний до збуту наркотиків.

В ході проведення слідчих дій оперативники спільно з слідчими Чернівецького відділу поліції задокументували злочинну діяльність 20-річного чернівчанина. Поліцейські затримали наркоторговця під час збуту наркотичних речовин. У зловмисника слідчі вилучили марихуану та гроші здобуті незаконним шляхом.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наркоторговця затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже звернулися до суду з клопотанням про призначення відповідних експертиз. Поліцейські перевіряють можливих спільників наркоторговця та канал надходження наркотиків. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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