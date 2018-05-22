В Черновцах появится беседка для игры в шахматы- 22.05.2018 14:49
Павильон для игры в шахматы вскоре появится в городском парке культуры и отдыха имени Шевченко в Черновцах. В частности, строительные работы уже подходят к концу - мастера обещали закончить все до конца недели.
Беседка будет располагаться недалеко от здания Летнего театра.
В этом павильоне все желающие смогут поучиться игре в шахматы, а знающие уже могут соревноваться с другими и даже принимать участие в шахматных турнирах.
Рабочие покрывают лаком столы и скамейки в павильоне. Они надеются, что люди не будут портить павильон и все, что там находится. Беседка павильона декорирована большими изображениями шахматных фигур. Изображение шахматной доски предварительно было нанесено на столики.
На 30 мая запланировано торжественное открытие павильона для игры в шахматы.
Средства на создание павильона для игры в шахматы были получены благодаря Бюджету инициатив Черновчан, и данный проект был одним из нескольких, которые одержали победу в прошлом году. Всего за создание шахматного павильона проголосовали 165 человек. Автором проекта является Максим Дупешко. Стоимость проекта составила 231 тысячу гривен.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 23.05.2018 17:49
- 23.05.2018 17:39
- 23.05.2018 17:10
- 23.05.2018 16:58
- 23.05.2018 16:37
- 23.05.2018 16:21
- 23.05.2018 15:33
- 23.05.2018 15:21
- 23.05.2018 14:49
- 23.05.2018 14:18