В Черновцах появится беседка для игры в шахматы

- 22.05.2018 14:49
В Черновцах появится беседка для игры в шахматы

Павильон для игры в шахматы вскоре появится в городском парке культуры и отдыха имени Шевченко в Черновцах. В частности, строительные работы уже подходят к концу - мастера обещали закончить все до конца недели.

Беседка будет располагаться недалеко от здания Летнего театра.

В этом павильоне все желающие смогут поучиться игре в шахматы, а знающие уже могут соревноваться с другими и даже принимать участие в шахматных турнирах. 

Рабочие покрывают лаком столы и скамейки в павильоне. Они надеются, что люди не будут портить павильон и все, что там находится. Беседка павильона декорирована большими изображениями шахматных фигур. Изображение шахматной доски предварительно было нанесено на столики.

На 30 мая запланировано торжественное открытие павильона для игры в шахматы.

Средства на создание павильона для игры в шахматы были получены благодаря Бюджету инициатив Черновчан, и данный проект был одним из нескольких, которые одержали победу в прошлом году. Всего за создание шахматного павильона проголосовали 165 человек. Автором проекта является Максим Дупешко. Стоимость проекта составила 231 тысячу гривен.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: шахматы черновцы, парк имени шевченко черновцы, бюджет инициатив черновчан

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