В Японии представили 10-килограммовый чехол для телефона- 22.05.2018 14:34
Зависимость от смартфонов - это привычное для современности явление, но не особенно приятное. В Японии решили бороться с зависимостью от гаджетов оригинальным способом - для пользователей iPhone X был создан особый чехол-наукладка, масса которого составляет 10 килограммов.
Накладка на гаджет имеет символичную форму гантели.
Чехол от компании SoftBank изготовлен из металла и считается самым тяжелым для iPhone.
Поскольку накладка на телефон весьма и весьма тяжелая, доставать смартфон, чтобы проверить соцсети либо пропущенные звонки, будет не так уж и просто. Между тем, чехол можно использовать и в других, более полезных целях. К примеру, можно тренироваться с массой накладки и одновременно просматривать видео на смартфоне.
Желающие уже могут заказать для себя 10-килограммовый чехол. Обойдется тяжелый чехол для смартфона в 100 долларов.
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