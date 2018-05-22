



В Японии представили 10-килограммовый чехол для телефона - 22.05.2018 14:34

Зависимость от смартфонов - это привычное для современности явление, но не особенно приятное. В Японии решили бороться с зависимостью от гаджетов оригинальным способом - для пользователей iPhone X был создан особый чехол-наукладка, масса которого составляет 10 килограммов.

Накладка на гаджет имеет символичную форму гантели.

Чехол от компании SoftBank изготовлен из металла и считается самым тяжелым для iPhone.

Поскольку накладка на телефон весьма и весьма тяжелая, доставать смартфон, чтобы проверить соцсети либо пропущенные звонки, будет не так уж и просто. Между тем, чехол можно использовать и в других, более полезных целях. К примеру, можно тренироваться с массой накладки и одновременно просматривать видео на смартфоне.

Желающие уже могут заказать для себя 10-килограммовый чехол. Обойдется тяжелый чехол для смартфона в 100 долларов.

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